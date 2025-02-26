Один із фаворитів спринта на ЧС-2025 отримав травму

Зірковий норвезький лижник Ерік Вальнеш пропустить спринт вільним стилем на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі.

Про це повідомляє Adressa.

За інформацією видання, сьогодні Вальнеш відчув біль у попереку під час тренування та був змушений достроково покинути лижний стадіон. Після консультації з лікарями було ухвалення рішення пропустити спринт, у якому Еріка розглядали як одного із головних фаворитів.

У складі збірної Норвегії його замінить Ансгар Евенсен. Спринт відбудеться у четвер, 27 лютого. Початок стадії плейоф – о 13:30 за київським часом.

Поки що не відомо, чи встигне Вальнеш відновитися до командного спринту класикою, який відбудеться наступної середи, 5 березня. Тренерський штаб збірної Норвегії планував поставити його на командний спринт у пару до Йоханнеса Клебо.

Нагадаємо, 28-річний Вальнеш – чемпіон світу та олімпійський чемпіон у командному спринті, а також срібний призер мундіалю 2021 року в особистому спринті.