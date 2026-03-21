Лижні гонки. Прощальна перемога Пеллегріно, Малий Кубок світу для Дальквіст

Італійський лижник Федеріко Пеллегріно виграв спринт вільним стилем на фінальному етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Таким чином, італійський ветеран виграв останній спринт у своїй кар'єрі – він завершить свою кар'єру завтра, 22 березня.

У фіналі Пеллегріно випередив норвежця Ларса Хеггена та шведа Антона Грана. Йоханнес Клебо, який напередодні виграв розділку класикою, спринт пропускав через наслідки струсу мозку минулого тижня у Драммені.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок другу поспіль перемогу здобула Лінн Сван, яка напередодні виграла і розділку. В фіналі спринта вона випередила двох партнерок по команді – Йонну Сундлінг і Майю Дальквіст. Останній це третє місце дозволило завоювати Малий кришталевий глобус у спринті.

Результати фіналу (жінки):