Лижні гонки. Прощальна перемога Пеллегріно, Малий Кубок світу для Дальквіст
Лінн Сван
Італійський лижник Федеріко Пеллегріно виграв спринт вільним стилем на фінальному етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Таким чином, італійський ветеран виграв останній спринт у своїй кар'єрі – він завершить свою кар'єру завтра, 22 березня.
У фіналі Пеллегріно випередив норвежця Ларса Хеггена та шведа Антона Грана. Йоханнес Клебо, який напередодні виграв розділку класикою, спринт пропускав через наслідки струсу мозку минулого тижня у Драммені.
Результати фіналу (чоловіки):
У жінок другу поспіль перемогу здобула Лінн Сван, яка напередодні виграла і розділку. В фіналі спринта вона випередила двох партнерок по команді – Йонну Сундлінг і Майю Дальквіст. Останній це третє місце дозволило завоювати Малий кришталевий глобус у спринті.