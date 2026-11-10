Легендарна Вонн перенесла дев'яту операцію за рік

Зіркова гірськолижниця Ліндсі Вонн перенесла чергове хірургічне втручання. Це була для неї вже дев'ята операція після аварії 8 лютого на Олімпіаді в Мілані.

Про це пише USA Today. Деталі додає Ski-nordique.net.

У соцмережах американка опублікувала відео, в якому розповіла, що їй зробили операцію з видалення пластин та обладнання, необхідних для відновлення лівої ноги після жахливого падіння на швидкісному спуску під час Олімпійських ігор.

"Я нервувала та хвилювалася з цього приводу… але водночас рада. Сподіваюся, все найгірше вже позаду. Молюся, щоб це була остання операція. У хірургії ще є речі, які можуть змінитися, тому нам доведеться почекати і подивитися, як все пройде".

Вонн окрема подякувала лікарям, фізіотерапевтам та медсестрам, а також уболівальникам, які підтримували її протягом останніх дев'яти місяців.

Лідсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у світі. Протягом усієї кар'єри вона пережила низку серйозних травм.

• 2013 рік: розрив хрестоподібних зв'язок та пошкодження меніска правого коліна (аварія на тренуванні у Шладмінгу).

• 2015: рецидив травми коліна.

• 2016: перелом плечової кістки, що зажадав операції.

• Численні травми колін та гомілок, ушкодження зв'язок і нервів, які в результаті призвели до її відходу зі спорту в лютому 2019 року та встановлення штучного суглоба (титанового ендопротезу) у праве коліно.

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За свою видатну кар'єру вона зібрала 3 ("золото" та дві "бронзи") олімпійські медалі та 8 нагород чемпіонатів світу.

Приблизно рік тому Ліндсі заявляла, що після завершення кар'єри планує змінити вид спорту.