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Легендарна Вонн показала моторошні фото дев'ятої операції після жахливого падіння на Олімпіаді

Богдан Войченко — 13 листопада 2026, 01:30
Instagram
Легендарна Вонн показала моторошні фото дев'ятої операції після жахливого падіння на Олімпіаді

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн поділилася моторошними кадрами своєї дев'ятої операції після важкої травми на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

42-річна спортсменка продовжує тривале відновлення після падіння, яке сталося лише через 14 секунд після старту її заїзду в жіночому швидкісному спуску.

Унаслідок аварії Вонн отримала складний перелом лівої ноги. Відтоді гірськолижниця вже пережила вісім хірургічних втручань, а цього тижня повідомила про ще одну операцію.

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Процедура тривала понад п'ять годин: лікарі видалили з ноги всі пластини та гвинти, а також замінили передню хрестоподібну зв'язку.

Вонн опублікувала в Instagram серію фотографій із лікарні, серед яких є кадри безпосередньо з операційної, де видно оголену ділянку ноги під час хірургічного втручання.

"Операція пройшла успішно! Вона тривала понад п'ять годин. Зараз я вже вдома після лікарні й рада, що нарешті вийшла на завершальний етап повного відновлення", – написала спортсменка.

Також американка подякувала лікарям, медичному персоналу, збірній США з лижного спорту та близьким за підтримку.

Раніше повідомлялося, що Ліндсі Вонн отримала вайлд-кард на весь сезон Кубку світу-2026/27.

Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн фотосесія