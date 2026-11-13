Легендарна Вонн показала моторошні фото дев'ятої операції після жахливого падіння на Олімпіаді

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн поділилася моторошними кадрами своєї дев'ятої операції після важкої травми на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

42-річна спортсменка продовжує тривале відновлення після падіння, яке сталося лише через 14 секунд після старту її заїзду в жіночому швидкісному спуску.

Унаслідок аварії Вонн отримала складний перелом лівої ноги. Відтоді гірськолижниця вже пережила вісім хірургічних втручань, а цього тижня повідомила про ще одну операцію.

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Процедура тривала понад п'ять годин: лікарі видалили з ноги всі пластини та гвинти, а також замінили передню хрестоподібну зв'язку.

Вонн опублікувала в Instagram серію фотографій із лікарні, серед яких є кадри безпосередньо з операційної, де видно оголену ділянку ноги під час хірургічного втручання.

"Операція пройшла успішно! Вона тривала понад п'ять годин. Зараз я вже вдома після лікарні й рада, що нарешті вийшла на завершальний етап повного відновлення", – написала спортсменка.

Також американка подякувала лікарям, медичному персоналу, збірній США з лижного спорту та близьким за підтримку.

Раніше повідомлялося, що Ліндсі Вонн отримала вайлд-кард на весь сезон Кубку світу-2026/27.