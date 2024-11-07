Зірковий польський стрибун пропустить старт Кубку світу

Зірковий польський стрибун на лижах з трампліна Пьотр Жила пропустить стартовий етап Кубку світу сезону-2024/25 в норвезькому Ліллехаммері.

Про це повідомляє пресслужба Польського лижного союзу.

Сьогодні головний тренер збірної Польщі Томас Турнбіхлер оголосив склад на перший етап Кубку світу. До нього увійшли Давід Кубацкі, Павел Вонсек, Александер Жніщол, Каміль Стох і Мачей Кот.

Жила, який є дворазовим і чинним чемпіоном світу на середньому трампліні, разом з Якубом Вольни, Качпером Юрошеком та Анджеєм Стенькалою продовжить тренуватися у Віслі. Минулий сезон Жила завершив на 25 місці у загальному заліку.

Кубок світу-2024/25 стартує 22 листопада. Раніше повідомлялося, що у Ліллехаммері виступить легендарний Сімон Амманн та збірна України.