Збірна України зі стрибків із трампліну пропустить кілька етапів Кубку світу

Збірна України зі стрибків з трампліна пропустить кілька етапів Кубку світу у сезоні 2024/25.

Про це в коментарі Суспільне спорт заявив тренер національної команди Володимир Бощук.

"В усіх Кубках світу, на жаль, вийти не вийде, бо щільний графік, багато змагань впродовж двох місяців. Спортсменам дуже важко проходити всі турніри без якогось відпочинку чи пропусків.

До нового року пропустимо змагання у Руці, а після, швидше за все, не поїдемо до Японії, а також пропустимо етап у Лахті навесні. А так плануємо у переважній більшості стартів брати участь, зокрема у чемпіонаті світу в Тронгеймі", – сказав Бощук.

28-й розіграш Кубку світу зі стрибків з трампліна розпочнеться 22 листопада у Ліллегаммері, Норвегія. Програма змагань складатиметься з трьох частин на великому трампліні для жінок та чоловіків.

Загалом у сезоні 2024/25 спортсмени змагатимуться на 28 етапах Кубку світу, останній з яких відбудеться 27-30 березня 2025 року у Планіці, Словенія.