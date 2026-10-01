Калініченко: Значних змін у підготовці не відбулося
Український стрибун на лижах з трампліна Віталій Калініченко оцінив підготовку до нового зимового сезону.
Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.
"У літній період ми намагаємося виконати обсяг стрибків, протестувати екіпірування та закласти базу загально фізичної підготовки. Під час етапів Літнього Гран-прі ми перебуваємо ще не в піковій формі, оскільки готуємося переважно до зимового сезону. Тим не менш, вдалося здобути рейтингові бали у Румунії. Перші старти вийшли трохи гіршими, але далі пішов підйом.
Значних змін у підготовці чи вправах не відбулося, хіба що пройшли реабілітацію в Івано-Франківську у фахівця Андрія Лабича, який працює зі спортсменами. Ми змінили фахівця, який шиє нам комбінезони. Я залишив ті самі параметри та матеріал, але сам крій інший — тепер мені набагато зручніше, костюм працює краще", – заявив українець.
Також Калініченко підтвердив, що збірна України пропускатиме етапи Кубку світу-2026/26 у Лейк Плесіді (США) та Саппоро (Японія).
"Швидше за все, етапи в США та Японії пропускатимемо. Це пов'язано зі зміною часових поясів. По попереду ще чемпіонат світу, а перельоти до Японії зміщують графік на 8–9 годин. Ми вже це проходили. Звісно, коли ти в ідеальній формі, треба їхати всюди, але подивимося по ситуації. Якщо все складатиметься краще, ніж торік, то нам вистачить і решти етапів. Якщо ж поїдемо до США та Саппоро — теж буде цікаво", – додав спортсмен.
Нагадаємо, на етапі Літнього Гран-Прі в Ришнові Калініченко двічі поспіль набирав очки. Зокрема, посів 19 місце в першому старті, що стало для нього повторенням особистого рекорду в цьому турнірі.