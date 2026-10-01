Калініченко: Значних змін у підготовці не відбулося

Український стрибун на лижах з трампліна Віталій Калініченко оцінив підготовку до нового зимового сезону.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"У літній період ми намагаємося виконати обсяг стрибків, протестувати екіпірування та закласти базу загально фізичної підготовки. Під час етапів Літнього Гран-прі ми перебуваємо ще не в піковій формі, оскільки готуємося переважно до зимового сезону. Тим не менш, вдалося здобути рейтингові бали у Румунії. Перші старти вийшли трохи гіршими, але далі пішов підйом.

Значних змін у підготовці чи вправах не відбулося, хіба що пройшли реабілітацію в Івано-Франківську у фахівця Андрія Лабича, який працює зі спортсменами. Ми змінили фахівця, який шиє нам комбінезони. Я залишив ті самі параметри та матеріал, але сам крій інший — тепер мені набагато зручніше, костюм працює краще", – заявив українець.