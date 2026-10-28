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Крафт розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 18:58
Крафт розповів, скільки ще триватиме його кар’єра
Штефан Крафт
Skijumping.pl

Легендарний австрійський стрибун на лижах з трампліна Штефан Крафт заявив, що хотів би виступати ще протягом 5 років, проте не виключає, що може завершити кар'єру і раніше.

Слова 33-річного спортсмена наводить FondoItalia.

"Трапитися може все що завгодно. Можливо, я завершу кар'єру через два роки. Якщо я більше не отримуватиму задоволення, тіло не витримуватиме, я хотітиму залишатися вдома з сім'єю, то все може трапитися швидко. Але на даний момент я хочу виступати ще протягом 5 років", – заявив австрієць.

Зазначимо, частину минулого сезону Крафт пропустив через народження дитини.

Австрієць є одним із найкращих стрибунів у історії. Він по 3 рази вигравав Кубок світу та особисте золото чемпіонатів світу, а в 2015 році виграв Турне чотирьох трамплінів.

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