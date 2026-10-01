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Збірна України зі стрибків пропустить щонайменше три етапи Кубку світу-2026/27

Олег Дідух — 1 жовтня 2026, 12:48
Збірна України зі стрибків пропустить щонайменше три етапи Кубку світу-2026/27
Янез Дебелак
Skijumping.pl

Чоловіча збірна України зі стрибків на лижах з трампліна пропустить щонайменше три етапи Кубку світу в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Команда планує пропустити другий етап у фінській Руці (27-29 листопада), а також відмовиться від виїздів за межі Європи – в японський Саппоро (22-24 січня) і американський Лейк Плесід (5-7 лютого). Також можлива відмова від польотного етапу в Вікерсунді (18-21 лютого), який відбудеться перед чемпіонатом світу-2027 у шведському Фалуні.

"Спочатку виступимо в Норвегії, потім зробимо паузу, щоб додатково попрацювати. Попереду складне Турне чотирьох трамплінів, і до нього потрібно добре підготуватися", – заявив головний тренер збірної України Янез Дебелак.

Такої ж думки притримується і його асистент, Володимир Бощук.

"У планах — виступати не на абсолютно всіх змаганнях, як це було торік, але на більшості етапів Кубка світу ми плануємо брати участь. Багато залежатиме від результатів: якщо виступатимемо вдало, то змагатимемося практично всюди.

Минулий сезон показав, що тримісячні виїзди — це забагато, і до Олімпійських ігор хлопці підійшли дещо виснаженими. Ми проаналізували це, тому цього сезону не обов'язково їздити на всі старти — потрібно дати спортсменам більше часу на відновлення", – додав український фахівець.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство молоді та спорту України помилково зачислило наставника збірної Болгарії Гржегоржа Собчика в тренерський штаб збірної України.

Кубок світу-2026/27 стартує 20 листопада в норвезькому Ліллехаммері.

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