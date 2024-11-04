43-річна легенда стрибків з трампліна виступить на відкритті Кубку світу

Легендарний швейцарський стрибун на лижах з трампліна Сімон Амманн виступить на стартовому етапі Кубку світу сезону-2024/25 в норвезькому Ліллехаммері.

Про це повідомляє Blick.

Окрім чотириразового олімпійського чемпіона, головний тренер збірної Швейцарії Руне Велта включив до складу команди Грегора Дешвандена, Кілліана Паєра та Фелікса Трунца.

Кубок світу-2024/25 стартує 22 листопада, для Амманна це буде уже 28-й сезон на найвищому рівні. Минулу зимову кампанію він завершив 52-м у загальному заліку з 27 очками в активі. 43-річний швейцарець вигравав Великий кришталевий глобус у сезоні-2009/10.

Раніше повідомлялося про те, що збірна України також виступить на стартовому етапі і до кінця грудня пропустить лише один етап – у фінській Руці.