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Російський стрибун, який брав участь у путінському мітингу в Лужніках, отримав "нейтральний" статус

Олег Дідух — 3 жовтня 2026, 10:26
Російський стрибун, який брав участь у путінському мітингу в Лужніках, отримав нейтральний статус
Євгеній Клімов
Skijumping.pl

Російський стрибун на лижах з трампліна Євгеній Клімов отримав "нейтральний" статус Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).

Нещодавно FIS опублікувала оновлений список російських спортсменів, яким надано "нейтральний" статус для участі в міжнародних змаганнях на підставі нових критеріїв "нейтральності", розроблених у вересні поточного року. В ньому опинився і Клімов.

Польський журналіст Адам Бухольц звернув увагу на те, що у березні 2022 року Клімов брав участь у сумнозвісному путінському мітингу в Лужніках. При цьому, він на його куртці була зображена літера "Z", яка стала одним із символів російської агресії проти України.

Попри присутність Клімова у списку "нейтральних" спортсменів, у FIS є право позбавити його цього статусу в будь-який момент.

Останнім на даний момент міжнародним стартом Клімова є етап Кубку світу в Лахті, датований 27 лютого 2022 року. В 2018 році у польській Віслі Клімов став першим і залишається єдиним стрибуном зі збірної Росії, який переміг на етапі Кубку світу.

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