Російський стрибун на лижах з трампліна Євгеній Клімов отримав "нейтральний" статус Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).

Нещодавно FIS опублікувала оновлений список російських спортсменів, яким надано "нейтральний" статус для участі в міжнародних змаганнях на підставі нових критеріїв "нейтральності", розроблених у вересні поточного року. В ньому опинився і Клімов.

Польський журналіст Адам Бухольц звернув увагу на те, що у березні 2022 року Клімов брав участь у сумнозвісному путінському мітингу в Лужніках. При цьому, він на його куртці була зображена літера "Z", яка стала одним із символів російської агресії проти України.

🤡 Ciekawe jak Jewgienij Klimow udowodnił przed FIS swoją neutralność wobec działań Rosji na Ukrainie.



Przypomnijmy: 18 marca 2022 paradował na Łużnikach w wiecu poparcia dla Putina i wojny, z "Zetką" na kurtce.



Skandal i kompromitacja FIS 👎👎👎#skijumpingfamily @skijumpingpl https://t.co/U9pJzAkbyU pic.twitter.com/3MEwWlVXCz — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) October 1, 2026

Попри присутність Клімова у списку "нейтральних" спортсменів, у FIS є право позбавити його цього статусу в будь-який момент.

Останнім на даний момент міжнародним стартом Клімова є етап Кубку світу в Лахті, датований 27 лютого 2022 року. В 2018 році у польській Віслі Клімов став першим і залишається єдиним стрибуном зі збірної Росії, який переміг на етапі Кубку світу.