Легенда стрибків з трампліна пропустить старт нового сезону

Легендарний швейцарський стрибун на лижах з трампліна Сімон Амманн пропустить старт нового сезону Кубку світу.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної федерації.

Головний тренер команди, Біне Норчіч, визначився зі складом команди на стартову частину сезону. Туди заздалегідь потрапили Грегор Дешванден, Сандро Хаусвірт, Юрі Кесселі та Кілліан Паєр.

Останнє місце в основі було розігране на контрольному тренуванні в німецькому Оберстдорфі між Амманном, Ремо Імхофом і Федіксом Трунцом. Перемогу в цьому внутрішньому протистоянні здобув Імхоф, який доповнив основний склад команди на старт сезону.

В такому складі збірна Швейцарії виступить на стартових 5 етапах Кубку світу-2026/27: Ліллехаммер (20 – 22 листопада), Рука (28-29 листопада), Вісла (4 – 6 грудня), Тітізеє-Нойштадт (11 – 13 грудня) і Енгельбергу (18 – 20 грудня).

Етап у Енгельбергу буде для збірної Швейцарії домашнім, там команда зможе виставити додаткову національну групу. Саме на цьому етапі можливе повернення Амманна до основи збірної Швейцарії.

Амманн є одним із найтитулованіших стрибунів у історії. У його колекції є 4 олімпійських золота (всі – в особистих турнірах), золото чемпіонату світу-2007 і Кубок світу-2010.

Наприкінці минулого сезону 45-річний ветеран планував завершити кар'єру, проте змінив своє рішення.