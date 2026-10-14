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FIS видасть російським лижникам максимальну квоту на сезон-2026/2027

Софія Кулай — 14 жовтня 2026, 12:53
FIS видасть російським лижникам максимальну квоту на сезон-2026/2027
Getty Images

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) повідомила про те, що у сезоні-2026/27 квота російських спортсменів буде такою ж, як у сезоні-2021/22.

Про це сповістила пресслужба FIS у відповідь на запит пропагандистського ЗМІ.

Таке рішення дозволить російській команді заявити по 12 лижників у чоловічих та жіночих змаганнях, а також акредитувати 16 фахівців персоналу. При цьому у кожному старті Кубку світу зможуть взяти участь по 6 спортсменів кожної статі від країни.

Наразі "нейтральний" статус від FIS отримали вже шість представників Росії – Савелій Коростелев, Дар'я Непряєва, Микита Денисов, Сергій Волков, Ксенія Шорохова та Аріна Калічева. Також допуск отримали троє спеціалістів персоналу.

Нагадаємо, що у попередньому сезоні-2025/26 на Кубку світу та Олімпіаді виступали лише два російські лижники (Коростелев і Непряєва). Коростелев був призером етапу Кубку світу у фінському Лахті, але не завоював медалей на Іграх-2026, як і Непряєва.

Раніше повідомлялося, що FIS оприлюднила оновлені критерії нейтральності для спортсменів із Росії та Білорусі на сезон-2026/27 на підставі рішення, ухваленого 2 вересня Радою FIS.

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