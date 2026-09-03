13 лижників представлять Україну на чемпіонаті світу з лижоролерів

У четвер, 3 вересня, у латвійській Мадоні стартує чемпіонат світу з лижоролерів 2026 року. У турнірі візьмуть участь понад 200 лижників із 25 країн світу, в тому числі й 13 українців.

У перший день світової першості українські спортсмени змагатимуться у гонках на 10 км класичним стилем.

Серед юніорок Україну представлятимуть Анастасія Коник, Євгенія Мурач та Софія Шкатула. У жіночій дорослій категорії на дистанцію вийдуть Домініка Лопіт, Дарина Ковальова та Анастасія Нікон.

У чоловічій частині програми Україна матиме сімох одразу представників. У юніорській гонці стартуватимуть Богдан Нікулін, Дмитро Лишенко та Єгор Мігаль, а серед дорослих – Андрій Доценко, Дмитро Романченко, Дмитро Драгун та Олександр Лісогор.

Першими на трасу вийдуть юніорки. Їхня гонка розпочнеться о 10:00 за київським часом. О 11:00 стартують дорослі жінки, о 12:30 – юніори, а о 13:40 – чоловіки. Старт спортсменів відбуватиметься з інтервалом у 30 секунд.

Світова першість у Мадоні триватиме до 6 вересня. 4 числа у програмі заплановані командні старти, 5 вересня – 200-метровий суперспринт, а завершиться чемпіонат 6 вересня дистанційними гонками вільним стилем.

Раніше повідомлялося, що Норвегія відмовляється допускати росіян до змагань із лижних видів спорту, попри рішення FIS.