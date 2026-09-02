Росіян і білорусів допустили до міжнародних змагань у лижних видах спорту

Рада Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) ухвалила рішення про допуск росіян і білорусів до змагань під своєю егідою.

Про це повідомляє пресслужба FIS.

Засідання відбулося у швейцарському Туні. На ньому обговорювали питання про умови, за яким представники цих країн матимуть право виступати на міжнародних змаганнях у сезоні-2026/27.

Раніше до них допускали одиниць після жорсткої перевірки. Тепер їх скасовано та достатньо просто підписати декларацію про нейтральність.

Тож росіяни зможуть брати участь у змаганнях із лижних гонок, гірських лиж, стрибків на лижах із трампліну, лижного двоборства, фрістайлу, сноуборду та фрірайду. Вони робитимуть це в нейтральному статусі.

Зазначимо, що у грудні 2025 року CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до міжнародних змагань. Сама організація голосувала до того за продовження недопуску.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний союз біатлоністів залишив у силі санкції проти Росії та Білорусії, накладені на них в 2022 році через повномасштабне вторгнення в Україну.