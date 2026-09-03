Шкатула завоювала золото юніорського ЧС-2026 з лижеролерів

Українська лижниця Софія Шкатула завоювала золото чемпіонату світу 2026 року з лижеролерів, який проходить у латвійській Мадоні. Вона перемогла в гонці з роздільним стартом на 10 км класикою.

Шкатула всього на 2,1 секунди випередила шведку Матільду Гран. Топ-3 з відставанням у 22,2 секунди замкнула естонка Герда Ківіл.

Окрім Шкатули, Україну в цьому виді програми представляли ще дві спортсменки – Євгенія Мурач і Анастасія Коник. Вони посіли 12 і 15 місця відповідно. Сумарно в гонці взяли участь 37 спортсменок.

Підсумкові результати:

У четвер, 3 вересня, у Мадоні відбудуться ще 3 гонки на 10 км класикою: серед дорослих жінок, а також серед юніорів і дорослих у чоловіків. Чемпіонат світу триватиме до неділі, 6 серпня.