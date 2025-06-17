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Вонн: Зараз я, можливо, в найкращій формі в житті

Олег Дідух — 17 червня 2025, 19:16
Вонн: Зараз я, можливо, в найкращій формі в житті
Ліндсі Вонн
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Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зізналася, що її підготовка до олімпійського сезону-2025/26 проходить дуже добре.

Слова титулованої спортсменки наводить NeveItalia.

"Все йде дуже добре, я з нетерпінням чекаю на Олімпіаду, яка відбудеться наступного року та тренуюся на повну потужність. Зараз я, можливо, у найкращій формі в своєму житті. Я почуваюся неймовірно, і з нетерпінням чекаю своїх прощальних гонок на Олімпіаді", – заявила 40-річна американка.

Нагадаємо, Вонн відновила спортивну кар’єру після п’ятирічної перерви восени минулого року. На домашньому фіналі Кубку світу-2024/25 у Сан Веллі вона посіла друге місце в супергіганті – це поки що її єдиний подіум після повернення у спорт.

Олімпійські ігри 2026 Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

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