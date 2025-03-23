Повернення королеви. Вонн вперше за 7 років піднялась на подіум на Кубку світу

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн показала другий результат у супергіганті на домашньому фіналі Кубку світу в Сан Веллі. Для неї це перший подіум на Кубку світу після повернення у спорт.

Востаннє Вонн фінішувала в трійці кращих на Кубку світу більше 7 років тому – 15 березня 2018 року в супергіганті в шведському Оре. Сумарно це 138-й подіум у кар’єрі 40-річної американки на Кубку світу.

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Розгромну перемогу з перевагою в 1,29 секунди здобула швейцарка Лара Гут-Бехрамі. Це дозволило їй завоювати Малий Кубок світу в супергіганті, обійшовши Федеріку Бріньоне, яка сьогодні показала третій результат.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора, 22 березня, чоловічий і жіночий швидкісні спуски в Сан Веллі були скасовані через складні погодні умови.