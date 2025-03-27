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Котовський виконав "Ураган" на чемпіонаті світу з лижної акробатики: відео неймовірного стрибка

Володимир Максименко — 27 березня 2025, 14:03
Котовський виконав Ураган на чемпіонаті світу з лижної акробатики: відео неймовірного стрибка
Дмитро Котовський
Jeff Swinger

Дмитро Котовський на чемпіонаті світу в командних змаганнях виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці – "Ураган".

За цей трюк спортсмен отримав від суддів 133.12 бала, що в підсумку допомогло Україні здобути срібло змагання.

Відео "Урагану" Котовського:

Зазначимо, що України це п'ята медаль в історії на чемпіонатів світу в лижній акробатиці та лише друга срібна.

Таким чином, наступного року українці виступлять у цій дисципліні на Олімпійських іграх 2026, що проходитимуть в Італії, у статусі чинних віцечемпіонів світу.

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Нагадаємо, в лютому Котовський здобув особисте срібло на етапі Кубку світу в американському Дір-Веллі.

Дмитро Котовський лижна акробатика

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