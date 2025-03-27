Котовський виконав "Ураган" на чемпіонаті світу з лижної акробатики: відео неймовірного стрибка
Дмитро Котовський
Jeff Swinger
Дмитро Котовський на чемпіонаті світу в командних змаганнях виконав найскладніший стрибок у лижній акробатиці – "Ураган".
За цей трюк спортсмен отримав від суддів 133.12 бала, що в підсумку допомогло Україні здобути срібло змагання.
Відео "Урагану" Котовського:
Зазначимо, що України це п'ята медаль в історії на чемпіонатів світу в лижній акробатиці та лише друга срібна.
Таким чином, наступного року українці виступлять у цій дисципліні на Олімпійських іграх 2026, що проходитимуть в Італії, у статусі чинних віцечемпіонів світу.
Нагадаємо, в лютому Котовський здобув особисте срібло на етапі Кубку світу в американському Дір-Веллі.