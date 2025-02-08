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Котовський здобув срібло на Кубку світу з лижної акробатики

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 08:57
Котовський здобув срібло на Кубку світу з лижної акробатики
Ski Federation of Ukraine

Українець Дмитро Котовський здобув срібло на четвертому етапі Кубку світу з лижної акробатики, який відбувся в американському Дір-Веллі.

Через несприятливі погодні умови організатори відмовились від кваліфікації, одразу перейшовши до суперфіналу.

Котовський під час свого виступу успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами, за яке отримав оцінку у 115,49 бала. Цей результат став другим серед учасників, українця обійшов лише американець Квінн Делінджер – 122.57 бала.

Це перша нагорода для України у поточному сезоні Кубку світу, а для Дмитра це був шостий подіум на рівні КС.

Результат Кубку світу в Дір-Веллі

  1. Квінн Делінджер (США) – 122.57 бала
  2. Дмитро Котовський (Україна) – 115.49
  3. Крістофер Лілліс (США) – 104.43

...

9. Максим Кузнєцов (Україна) – 93.06
14. Олександр Окіпнюк (Україна) – 82.21
19. Володимир Кушнір (Україна) – 74.52
21. Захар Максимчук (Україна) – 66.27
23. Ян Гаврюк (Україна) – 58.16

Нагадаємо, що в командному виступі на Кубку світу з лижної акробатики збірна України не змогла здобути медалі.

Дмитро Котовський лижна акробатика

Дмитро Котовський

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