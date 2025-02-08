Котовський здобув срібло на Кубку світу з лижної акробатики

Українець Дмитро Котовський здобув срібло на четвертому етапі Кубку світу з лижної акробатики, який відбувся в американському Дір-Веллі.

Через несприятливі погодні умови організатори відмовились від кваліфікації, одразу перейшовши до суперфіналу.

Котовський під час свого виступу успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами, за яке отримав оцінку у 115,49 бала. Цей результат став другим серед учасників, українця обійшов лише американець Квінн Делінджер – 122.57 бала.

Це перша нагорода для України у поточному сезоні Кубку світу, а для Дмитра це був шостий подіум на рівні КС.

Результат Кубку світу в Дір-Веллі

Квінн Делінджер (США) – 122.57 бала Дмитро Котовський (Україна) – 115.49 Крістофер Лілліс (США) – 104.43

...

9. Максим Кузнєцов (Україна) – 93.06

14. Олександр Окіпнюк (Україна) – 82.21

19. Володимир Кушнір (Україна) – 74.52

21. Захар Максимчук (Україна) – 66.27

23. Ян Гаврюк (Україна) – 58.16

Нагадаємо, що в командному виступі на Кубку світу з лижної акробатики збірна України не змогла здобути медалі.