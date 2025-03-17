Чемпіонат світу з фрістайлу та сноуборду: надії на Котовського, Брикіну та Данчу

У вівторок, 18 березня, в Енгадіні (Швейцарія) стартує чемпіонат світу з фрістайлу та сноубордингу.

Головний старт року у лижних акробатів відбудеться за 11 місяців до Олімпіади і стане останнім великим змаганням перед Міланом-2026.

Українські вболівальники, насамперед, чекають на фінальні змагання в акробатиці. Незважаючи на те, що олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 і віцечемпіон Пекіна-2022 Олександр Абраменко завершив кар'єру, у збірній України є нові лідери, які також здатні підкорювати п'єдестали найбільших турнірів.

Ювілейна першість

Фрістайл – досить молодий вид спорту, а перший чемпіонат світу відбувся 1986 року, 29 років тому. Нинішня першість – двадцята за рахунком.

Акробатика була одним із перших видів, разом із могулом.

Уже 1999 року до програми було додано паралельний могул, а 2005-го - скі-крос і хаф-пайп.

Шостим видом 2011 року в програмі чемпіонату світу з'явився слоупстайл.

Нарешті, 2019-го в програму було додано біг-ейр, і чемпіонат світу набув свого нинішнього вигляду – турнір проводиться в семи видах програми.

При цьому, розігрується по 7 комплектів нагород у чоловіків і жінок, а в скі-кросі та акробатиці, крім індивідуальних, є й командні змагання (мікст). Таким чином, всього буде розіграно 16 комплектів нагород.

Перший чемпіонат світу з фрістайлу пройшов у 1986 році в місті Тінь, у Франції, а другий – тільки через три роки, в 1989-му, в Оберйоху, тоді ще Західній Німеччині. Саме з 1989-го турнір став проводитися раз на два роки, по непарних.

Паралельно розвивався інший молодий вид – сноубординг. У 1996 році в Лінці (Австрія) пройшов перший ЧС з цього виду, а з 1997-го турнір проводиться раз на два роки.

А з 2015-го Міжнародна федерація лижного спорту об'єднала чемпіонати світу з фрістайлу та сноубордингу в один турнір. Який відбувається раз на два роки.

Повертаючись до медалей, варто зазначити, що у сноубордингу буде розіграно 6 комплектів нагород у чоловіків і жінок – у кросі, паралельному слаломі, паралельному гігантському слаломі, слоупстайлі, хаф-пайпі та біг-ейрі. А також дві нагороди в командному кросі (мікст) і командному паралельному слаломі (мікст). Разом – 14 комплектів медалей.

Таким чином, загалом на чемпіонаті світу буде розіграно 30 комплектів нагород.

Котовський, Брикіна і компанія

Уболівальники збірної України, насамперед, розраховують на медалі в лижній акробатиці, одному з найуспішніших зимових видів спорту в Україні взагалі. Наші головні успіхи – "золото" та "срібло" Олександра Абраменка на двох останніх Олімпіадах поспіль. Але й після того, як представник Миколаєва завершив кар'єру, уболівальникам є на кого сподіватися напередодні ігор у Мілані.

Крім двох олімпійських медалей, на рахунку Абраменка також срібло чемпіонату світу-2019. Але ще задовго до нього, в 2011 році, першу медаль чемпіонатів світу збірній Україні принесла Ольга Волкова, яка завоювала бронзу в американському Дір-Веллі. Спадкоємицею Волкової, через 12 років, на минулому чемпіонаті світу-2023, стала Анастасія Новосад, яка також завоювала бронзову медаль.

У командній акробатиці в рамках чемпіонату світу-2023 збірна України також завоювала бронзу. Медаль на рахунку Анастасії Новосад, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського.

Читайте також : Котовський виконав найкращий стрибок в історії української лижної акробатики

Таким чином, на минулому ЧС у нас дві медалі – обидві бронзові. За два роки команда націлюється на те, щоб перевершити результат, і за кількістю, і за якістю нагород. В української збірної для цього є всі передумови.

Якщо Новосад завершила кар'єру після ЧС-2023, зробивши вибір між спортом та особистим життям на користь сім'ї, бажаючи більше часу проводити зі своєю дитиною, то серед молоді знайшлися ті, хто здатен замінити лідерку. Останнім часом компанію Окіпнюку та Котовському в командних змаганнях вдало складає Ангеліна Брикіна. На етапі Кубку світу в китайському Бейдайхе українці замкнули п'ятірку найсильніших.

Ангеліна Брикіна Федерація лижного спорту України

Зростає молода поросль і в чоловічій команді. На тому ж етапі Ян Гаврюк посів рекордне для себе 11 місце. Ба більше, за підсумками кваліфікації він став єдиним українцем, який пробився в основний раунд (топ-12), посівши останнє "прохідне" місце, зумівши поліпшити свій результат уже у фіналі. А на останньому етапі в Лівіньо (Італія), який відбувся 13 березня, Максим Кузнєцов посів підсумкове 7 місце, а Володимир Кушнір – 12-те. Лідер збірної Дмитро Котовський на цьому турнірі невдало провів кваліфікацію і фінішував на 18 місці.

Загалом чоловіча збірна України цього сезону виступає у складі з 6 осіб. Крім Котовського, Окіпнюка, Гаврюка, Кузнєцова і Кушніра, до команди також входить Захар Максимчук.

Головним героєм нинішнього сезону залишається Дмитро Котовський, який на етапі в Дір-Веллі завоював срібло. Це єдина нагорода українських акробатів у сезоні Кубку світу, що вже завершився. У загальному заліку Кубку світу Котовський посів 9 місце. На 14-15 місцях розташувалися Кузнєцов і Кушнір, на 23-24 – Окіпнюк і Гаврюк, а Максимчук – на 36-му.

Дмитро Котовський Getty Images

Що стосується жіночого загального заліку Кубку світу, то тут Ангеліна Брикіна виступила краще за Котовського. Перш за все, за рахунок стабільності, постійних високих результатів, нехай і за межами подіуму, Брикіна посіла підсумкове 6 місце. У Діани Яблонської – 17-те, а в Оксани Яцюк – 23-тє.

Не акробатикою єдиною

Ще однією українкою, яка виступає на Кубку світу з фрістайлу, є Катерина Коцар, яка спеціалізується в біг-ейрі. Останній етап Кубка світу, що закінчився, став успішним для 24-річної українки і вселяє надії перед чемпіонатом світу.

На змаганнях у Тіні (Франція), які відбулися 13 березня, українка стала 7-ю у кваліфікації, а у фіналі посіла підсумкове 8 місце. Найкращий стрибок Коцар припав на останню спробу, де Катерина отримала від суддів 79.75 бала. Однак це не допомогло їй опинитися серед найкращих. У підсумку Катерина отримала 133.25 бала і фінішувала восьмою. Настільки яскравий виступ перед чемпіонатом світу вселяє певні надії.

У загальному заліку Кубку світу-2024/25 Коцар фінішувала на 11 місці і, якщо й не буде серед фаворитів головного турніру року, то в другому ешелоні точно не загубиться.

Також наприкінці лютого Коцар виграла золото на етапі Кубку Європи. У Котельниці (Польща), українська фристайлістка вирвала перемогу в боротьбі з іншою українкою Марією Анійчин. Ще одна українка Анастасія Мельник посіла 4 місце.

Марія Анійчин (зліва) та Катерина Коцар (справа) на подіумі етапу КЄ в Польщі Федерація лижного спорту України

Етапу Кубку Європи передували FIS-змагання, в яких також взяла участь українська команда. Олег Бойко виборов золото в біг-ейрі. А в жінок в обох дисциплінах – біг-ейрі та слоупстайлі п'єдестал пошани був повністю українським: Анастасія Мельник (золото), Марія Сокіл (срібло), Соломія Сорока (бронза).

Щоправда, змагання Кубку Європи не йдуть у жодне порівняння з етапами Кубку світу і, тим більше, чемпіонатом світу.

Другий найкращий результат у кар'єрі

Є у збірної України й медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу.

У 2019 році срібло в паралельному слаломі завоювала Аннамарі Данча. Через п'ять років і за рік до Олімпіади в Мілані спортсменка перебуває у чудовій формі.

Данча завершила сезон Кубку світу-2024/25 на 18 місці в загальному заліку. Цей результат став другим найкращим у кар'єрі уродженки Ужгорода.

На рівні Кубку світу Данча виступає, починаючи з сезону 2006/07. А її найкращим результатом залишається 17 місце в загальному заліку за підсумками сезону 2023/24. У сезоні 2019/20 посіла 18 місце. Ще чотири рази вона фінішувала в межах топ-25 найсильніших сноубордисток світу.

У цьому сезоні Данча перебуває в особливо хорошій формі. Аннамарі посіла 6 місце в паралельному гігантському слаломі на етапі в польській Криниці, повторивши другий найкращий результат у кар'єрі. Ще двічі українка в тій же дисципліні посідала сьоме місце, ще двічі потрапляла до топ-15.

Аннамарі Данча Федерація лижного спорту України

При цьому свого головного успіху – 6 місце в Криниці – 34-річна українка домоглася лише трохи більше двох тижнів тому, 1-го березня. До головного старту року Данча підходить у прекрасній фізичній і психологічній формі.

Уся еліта на чолі з Кінгсбері

Щодо зірок світового фрістайлу, то тут увага вболівальників, насамперед, буде прикута до канадця Мікаеля Кінгсбері. Олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, срібний призер Сочі-2014 і Пекіна-2022 є 8-разовим чемпіоном світу. По чотири рази він вигравав цей титул у могулі та паралельному могулі.

У нинішньому сезоні він виграв п'ять етапів Кубку світу в могулі і чотири – в паралельному могулі. І, зрозуміло, став володарем трофею в загальному заліку. А тепер націлюється на 9-ту і 10-ту золоті медалі чемпіона світу.

А зіркою жіночого могулу є француженка Перрін Лаффон. Олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 двічі вигравала золото чемпіонату світу в могулі та тричі – у паралельному могулі.

Цього сезону вона посіла 2 місце в загальному заліку КС і в могулі, і в паралельному могулі. І на чемпіонаті світу буде захоплива боротьба Лаффон із переможницею обох заліків Кубка світу Джелін Кауф зі США.

Нарешті, француженка Тесс Леде виграла три золота чемпіонату світу – 2017-го у слоупстайлі, а 2019-го і 2023-го – у біг-ейрі. Тесс – срібна призерка Ігор у Пекіні-2022. Але в нинішньому сезоні вона виграла тільки один етап Кубку світу, а в загальному заліку поступилася італійці Флорі Табанеллі. Ще одна цікава дуель майбутніх змагань.

Також на чемпіонат заявлена дворазова Олімпійська чемпіонка Пекіна (біг-ейр і хаф-пайп) і володарка "срібла" (слоупстайл) на Іграх-2022 Ейлін Гу, яка, втім, далека від своїх найкращих кондицій. Американська китаянка посіла третє місце в загальному заліку КС у хаф-пайпі.

Читайте також : 18-річна китайська фристайлістка встановила історичний рекорд зимових Олімпіад

А ось Сандра Неслунд нинішній чемпіонат світу пропускає. Спортсменка зі Швеції є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022 у цьому виді програми, а також чотириразовою чемпіонкою світу. При цьому на попередньому ЧС-2023 у грузинському Бакуріані вона виграла золоті медалі в скі-кросі – в особистому та командному.

У сноуборді явним фаворитом виглядає Рука Хірано. У сезоні 2024/25 японець, якому 12 березня виповнилося 23 роки, втретє поспіль виграв загальний залік Кубку світу в хаф-пайпі. У 2020-му, в Лозанні, він став переможцем юнацьких Олімпійських ігор і тепер на всіх парах мчить до першої перемоги на чемпіонаті світу. А попереду, менш ніж за рік, Олімпіада...

У жінок стабільністю в останні роки вирізняється німкеня Рамона Хофмайстер. У сезонах 2019/20-2023/24 вона чотири рази з п'яти вигравала загальний залік Кубку світу в гігантському слаломі, а в сезоні 2024/25 вдруге за 6 сезонів посіла 2 місце. Цього разу – в боротьбі з Мікі Цубакі з Японії. Хофмайстер не щастить на великих турнірах, на кшталт Олімпіади й чемпіонату світу – бронза в Пхьончхані-2018 і дві медалі ЧС, бронза у 2019-му і срібло у 2021-му. У Цубакі – золото попереднього ЧС-2023.

Також Хофмайстер п'ять разів поспіль вигравала Кубок світу в паралельному гігантському слаломі, але цього року програла загальний залік Цубакі.

Де дивитися

Прямий ефір змагань чемпіонату світу з фрістайлу в Україні буде доступний на каналі "Суспільне Спорт", а також на сайті телеканалу.

Перші медалі будуть розіграні в могулі вже у середу, 19 березня. Початок змагань – о 13.00 за київським часом.

Детальний розклад змагань із фрістайлу – тут, зі сноубордингу – тут.