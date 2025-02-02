Стрибки з трампліна. Українці провели найкращу кваліфікацію в сезоні

Два представники України, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, вдруге поспіль пройшли кваліфікацію на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Марусяк стрибнув на 137,5 метри та показав у підсумку 12-й результат. Калініченко пролетів 127 метрів і став 35-м.

Переміг у кваліфікації словенець Анже Ланішек, який випередив норвежця Йоханна Андре Форфанга. Третє місце розділили господар змагань, німець Філіпп Раймунд, і ще один представник Норвегії, Маріус Ліндвік.

Підсумкові результати:

Вчора у першому старті у Віллінгені Марусяк і Калініченко також подолали кваліфікацію, проте припинили боротьбу вже у першій спробі основного турніру. Перемогу вчора здобув австрієць Даніель Чофеніг.

Перша спроба недільного турніру в Віллінгені розпочнеться о 17:10 за київським часом.