Стрибки з трампліна. Українці не набрали очок у першому старті у Віллінгені

Українські стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко припинили боротьбу в першому особистому старті на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені вже у першій спробі.

Марусяк стрибнув на 127 метрів і у підсумку показав 41-й результат. У Калініченка – політ на 126 метрів і 46 місце.

Нагадаємо, раніше Марусяк і Калініченко успішно пройшли кваліфікацію. Це був перший турнір Кубку світу в поточному сезоні, на якому обидва представники України пробилися в основні змагання.

Виграв першу спробу словенець Анже Ланішек, який на 0,6 бала випереджає лідера загального заліку Кубку світу, австрійця Даніеля Чофеніга. Топ-3 замкнув норвежець Халвор Егнер Гранеруд.

Результати першої спроби:

Другий раунд розпочнеться о 18:13 за київським часом.