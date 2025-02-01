Стрибки з трампліна. Два українці пройшли кваліфікацію у Віллінгені

Обидва представники України, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, пройшли кваліфікацію до першого особистого старту на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені.

Марусяк стрибнув на 129 метрів і показав у кваліфікації 29-й результат. У Калініченка – стрибок на 125 метрів і 45 місце.

Це перший випадок у поточному сезоні, коли кваліфікацію зуміли подолати обидва представники України. Калініченко пробивався до основних змагань на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів у австрійському Інсбруку, проте тоді до топ-50 не відібрався Марусяк.

Виграв кваліфікацію словенець Анже Ланішек, який випередив лідера Кубку світу, австрійця Даніеля Чофеніга, та норвежця Йоханна Андре Форфанга.

Підсумкові результати:

Перша спроба основних змагань розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Вчора, 31 січня, змішаний командний турнір у Віллінгені виграла збірна Норвегії.