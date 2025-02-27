Лижні гонки. Українці не пройшли кваліфікацію спринта на ЧС-2025

Українські лижники не зуміли пробитися у стадію плейоф особистого спринту вільним стилем на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

У чоловіків Україну представляли чотири спортсмени: Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Денис Мухотінов і Руслан Денисенко. Вони посіли 59, 80, 88 і 108 місця відповідно із 183 учасників кваліфікації. У стадію плейоф потрапляють 30 кращих.

У жінок на старт кваліфікації вийшли лише дві українки – Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко, які показали 71-й і 80-й результат відповідно із 121 учасника гонки.

Забіги стадії плейоф розпочнуться сьогодні, 27 лютого, о 13:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що спринт пропустять норвежець Ерік Вальнеш і шведка Лінн Сван.