Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Клебо та Сундлінг – чемпіони світу в спринті

Олег Дідух — 27 лютого 2025, 15:28
Лижні гонки. Клебо та Сундлінг – чемпіони світу в спринті
Йоханнес Клебо
Getty Images

Зірковий горвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото домашнього чемпіонату 2025 року в Тронхеймі в особистому спринті вільним стилем. Для нього це десяте золото в кар’єрі на чемпіонатах світу та четверте поспіль в особистому спринті.

Срібло завоював італієць Федеріко Пеллегріно, бронзовим призером несподівано став фін Лаурі Вуорінен.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок золото завоювала шведка Йонна Сундлінг, перемогла в особистому спринті на третьому мундіалі поспіль. У фіналі вона випередила господарку змагань, норвежку Крістін Шістад, та швейцарку Надін Фендріх.

Результати фіналу (жінки):

Нагадаємо, жоден із шести представників України не зумів пройти кваліфікацію та пробитися у стадію плейоф.

Лижні перегони Йоганнес Клебо Йонна Сундлінг чемпіонат світу з лижних видів спорту

чемпіонат світу з лижних видів спорту

Лижні гонки. Українці не пройшли кваліфікацію спринта на ЧС-2025
Зіркова шведська лижниця пропустить ЧС-2025
Один із фаворитів спринта на ЧС-2025 отримав травму
Йохауг проти шведок, останній танець Ріібера. Прев’ю лижного ЧС-2025
Україна вперше в історії буде представлена в жіночому двоборстві на чемпіонаті світу

Останні новини