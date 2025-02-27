Лижні гонки. Клебо та Сундлінг – чемпіони світу в спринті

Зірковий горвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото домашнього чемпіонату 2025 року в Тронхеймі в особистому спринті вільним стилем. Для нього це десяте золото в кар’єрі на чемпіонатах світу та четверте поспіль в особистому спринті.

Срібло завоював італієць Федеріко Пеллегріно, бронзовим призером несподівано став фін Лаурі Вуорінен.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок золото завоювала шведка Йонна Сундлінг, перемогла в особистому спринті на третьому мундіалі поспіль. У фіналі вона випередила господарку змагань, норвежку Крістін Шістад, та швейцарку Надін Фендріх.

Результати фіналу (жінки):

Нагадаємо, жоден із шести представників України не зумів пройти кваліфікацію та пробитися у стадію плейоф.