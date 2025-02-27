Лижні гонки. Клебо та Сундлінг – чемпіони світу в спринті
Йоханнес Клебо
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Зірковий горвезький лижник Йоханнес Клебо завоював золото домашнього чемпіонату 2025 року в Тронхеймі в особистому спринті вільним стилем. Для нього це десяте золото в кар’єрі на чемпіонатах світу та четверте поспіль в особистому спринті.
Срібло завоював італієць Федеріко Пеллегріно, бронзовим призером несподівано став фін Лаурі Вуорінен.
Результати фіналу (чоловіки):
У жінок золото завоювала шведка Йонна Сундлінг, перемогла в особистому спринті на третьому мундіалі поспіль. У фіналі вона випередила господарку змагань, норвежку Крістін Шістад, та швейцарку Надін Фендріх.
Результати фіналу (жінки):
Нагадаємо, жоден із шести представників України не зумів пройти кваліфікацію та пробитися у стадію плейоф.