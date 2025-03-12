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Норвезьких стрибунів відсторонили від змагань через маніпуляції з костюмами

Олег Дідух — 12 березня 2025, 18:13
Норвезьких стрибунів відсторонили від змагань через маніпуляції з костюмами
Маріус Ліндвік і Йоханн Андре Форфанг
Skijumping.pl

Норвезьких стрибунів на лижах з трампліна Маріуса Ліндвіка і Йоханна Андре Форфанга відсторонили від змагань.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Нагадаємо, Ліндвік і Форфанг посіли 2 і 5 місця відповідно в особистому турнірі на великому трампліні на ЧС-2025 у Тронхеймі, проте згодом були дискваліфіковані через те, що їхні костюми не відповідали нормам технічного регламенту.

Комбінезони двох норвежців були детально обстежені після того, як польський журналіст Якуб Бальцерскі опублікував відео, на якому працівники збірної Норвегії вшивають заборонені додаткові елементи в костюми спортсменів. Все це відбувалося за присутності головного тренера команди Магнуса Бревіга

Керівництво Норвезького лижного союзу публічно визнало факт маніпуляцій, і відсторонило від роботи Бревіга та його асистентів. Проте норвезька сторона наполягає на тому, що самі стрибуни про маніпуляції нічого не знали, таку версію висловлюють також Ліндвік і Форфанг.

FIS відкрила розслідування даної справи. На період розслідування Ліндвік і Форфанг від змагань відсторонені, у четвер, 13 березня, вони не вийдуть на старт домашнього етапу Кубку світу в Холменколлені.

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