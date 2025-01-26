Брикіна та Котовський залишилися без медалей суперфіналів Кубку світу з лижної акробатики
У неділю, 26 січня, у канадському Лак-Бопорі відбувся третій етап Кубку світу з лижної акробатики, у якому брали участь українські спортсмени.
Ангеліна Брикіна втретє змогла пробитися до суперфіналу цього сезону, посівши шосте місце у кваліфікації. Проте, на жаль, і цього разу 20-річна українка не змогла розраховувати на нагороду.
Перед суперфінальною спробою Брикіної, яка стрибала першою, піднявся вітер. Під час приземлення Ангеліна не змогла повністю втриматися на ногах, через що отримала не найвищі оцінки (71,34 бали).
У підсумку її результату вистачило для того, щоб посісти п'яте місце. Варто зазначити, що на попередніх двох етапах Брикіна фінішувала четвертою.
Під час чоловічої кваліфікації зазнав невдачі Максим Кузнєцов, а Дмитро Котовський пробився до суперфіналу. Але й він не зміг виступити належним чином. Як і у випадку з Брикіною, вітер піднявся за миттєвості до початку спроби 23-річного українця.
Знову ж таки, як і Брикіна, Котовський не втримався на ногах при приземленні. Його виступ судді оцінили ще гірше – 57,72 бали та шосте місце.
Нагадаємо, що в командному виступі на Кубку світу з лижної акробатики збірна України також не змогла здобути медалі.