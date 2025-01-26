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Брикіна та Котовський залишилися без медалей суперфіналів Кубку світу з лижної акробатики

Олексій Погорелов — 26 січня 2025, 21:43
Брикіна та Котовський залишилися без медалей суперфіналів Кубку світу з лижної акробатики
Ангеліна Брикіна
Instagram Ангеліни Брикіної

У неділю, 26 січня, у канадському Лак-Бопорі відбувся третій етап Кубку світу з лижної акробатики, у якому брали участь українські спортсмени.

Ангеліна Брикіна втретє змогла пробитися до суперфіналу цього сезону, посівши шосте місце у кваліфікації. Проте, на жаль, і цього разу 20-річна українка не змогла розраховувати на нагороду.

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Перед суперфінальною спробою Брикіної, яка стрибала першою, піднявся вітер. Під час приземлення Ангеліна не змогла повністю втриматися на ногах, через що отримала не найвищі оцінки (71,34 бали).

У підсумку її результату вистачило для того, щоб посісти п'яте місце. Варто зазначити, що на попередніх двох етапах Брикіна фінішувала четвертою.

Під час чоловічої кваліфікації зазнав невдачі Максим Кузнєцов, а Дмитро Котовський пробився до суперфіналу. Але й він не зміг виступити належним чином. Як і у випадку з Брикіною, вітер піднявся за миттєвості до початку спроби 23-річного українця.

Знову ж таки, як і Брикіна, Котовський не втримався на ногах при приземленні. Його виступ судді оцінили ще гірше – 57,72 бали та шосте місце.

Нагадаємо, що в командному виступі на Кубку світу з лижної акробатики збірна України також не змогла здобути медалі.

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