Брикіна показала четвертий результат на старті сезону Кубку світу з лижної акробатики

Минулої ночі стартував сезон Кубку світу з лижної акробатики, перший етап якого проходить в американському Лейк-Плесіді.

За підсумками жіночих та чоловічих змагань українські спортсмени брали участь у двох фіналах та одному суперфіналі.

Найкращий результат ночі для України продемонструвала Ангеліна Брикіна. 19-річна українка постійно прогресувала в своїх результатах. У підсумку в суперфіналі вона записала на свій рахунок четверте місце.

Брикіна (80,62) відстала на 10,32 бали від третього місця, яке посіла Маріон Тено (90,94) з Канади. Перемогу ж здобула китаянка Сюй Ментао (95,52).

Варто зазначити, що для Ангеліни це був другий вихід у суперфінал Кубку світу в кар'єрі, а четверте місце стало її найкращим результатом.

У кваліфікації серед чоловіків брали участь шість українців. Але лише один з них зміг її подолати – Олександр Окіпнюк.

На жаль, пробитися до суперфіналу він не зміг, посівши дванадцяте місце з результатом 92,92 бали.

Нагадаємо, що перед стартом сезону збірна України втратила титулованих спортсменів: Олександр Абраменко та Анастасія Новосад прийняли рішення завершити свої кар'єри.