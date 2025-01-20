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Лижна акробатика. Україна зупинилася за крок від суперфіналу на Кубку світу

Олег Дідух — 20 січня 2025, 21:48
Лижна акробатика. Україна зупинилася за крок від суперфіналу на Кубку світу
Олександр Окіпнюк
Miha Matavz / FIS

Збірна України з лижної акробатики посіла п’яте місце в командних змаганнях на першому етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Сумарно в турнірі взяли участь вісім команд.

Команда у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського в сумі набрала 263,33 бала. Для потрапляння в суперфінал (там виступають лише 4 кращих команди) українському тріо не вистачило менш ніж 7 балів.

У підсумку перемогу здобула команда Китаю, яка випередила другий склад збірної Канади.

Підсумкові результати:

1. Китай — 328.41

2. Канада (2) — 289.17

3. Австралія — 277.63

...

5. Україна — 263.33

Раніше Брикіна стала четвертою в особистих змаганнях у Лейк Плесіді. Наступний етапу Кубку світу з лижної акробатики відбудеться наступної суботи, 25 січня, у канадському Лак-Бопорті.

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