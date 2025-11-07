Мінус шанс на Олімпіаду: українську стрибунку з трампліна дискваліфікували за допінг

Національний антидопінговий центр (НАДЦ) оголосив про дискваліфікацію стрибунки з трампліна Тетяни Пилипчук строком на два роки.

Про це йдеться на сайті НАДЦ.

Згідно з джерелом, Пилипчук була відсторонена від змагань через провалену допінг-пробу, в якій знайшли заборонений препарат фуросемід, який входить до списку заборонених речовин Всесвітнього антидопінгового агентства. Фуросемід впливає на різке зменшення маси та має маскувальні дії, які можуть зашкодити виявленню інших заборонених речовин в організмі.

Повідомляється, що 21-річна українка почала відбувати дискваліфікацію 17 вересня 2025 року. Тож вона зможе повернутися до змагань тільки 18 вересня 2027 року. Через це Пилипчук не зможе поборотися за ліцензію для виступу на Зимовій Олімпіаді 2026 року, а також гарантовано пропустить увесь наступним лижний сезон.

Нагадаємо, що цього року Тетяна Пилипчук виступала у складі збірної України на чемпіонаті світу-2025. Проте українська команда не змогла поборотися за медалі світової першості.

До того ж, Пилипчук брала участь в індивідуальних змаганнях, де не подолала кваліфікацію.