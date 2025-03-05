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Стрибки з трампліна. Україна – 14-та у міксті на ЧС-2025

Олег Дідух — 5 березня 2025, 18:16
Стрибки з трампліна. Україна – 14-та у міксті на ЧС-2025
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна у складі Тетяни Пилипчук, Жанни Глухової, Віталія Калініченка та Євгена Марусяка посіла 14 місце з 15 команд у змішаному командному турнірі на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Українська команда припинила боротьбу ще у першій спробі. До другого раунді відбираються лише 8 кращих команд. Український квартет зумів випередити лише команду Казахстану.

Після першої спроби впевнено лідирують господарі, збірна Норвегії. Вони на 32,5 бала випереджають команду Словенії. Топ-3 замикає Австрія. Чинні чемпіони, Німеччина, йде четвертою.

Результати першої спроби:

Раніше чоловічий командний спринт на ЧС-2025 завершився перемогою норвезького дуету Ерік Вальнеш/Йоханнес Клебо.

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