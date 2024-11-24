Глухова встановила два рекорди України на Кубку світу зі стрибків з трампліна

17-річна Жанна Глухова встановила два рекорди України на першому етапі Кубку світу-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері.

Вона фінішувала в основних змаганнях на 36 місці, це найкращий результат в історії України на Кубку світу та сумарно лише третє потрапляння у топ-40 для наших спортсменок. Попередні два були на рахунку її партнерки по команді Тетяни Пилипчук, яка сьогодні не пройшла до основного раунду.

Кількома годинами раніше Глухова пробилася до основних змагань завдяки 38 місцю в кваліфікації, яке вона посіла завдяки стрибку на 105,5 метри. Це рекорд України за дальністю польоту на лижах серед жінок, 17-річна спортсменка з Іванофранківщини на 4,5 метри покращила попереднє найкраще досягнення.

Поточний сезон для Глухової є дебютним на Кубку світу. Вчора, 23 листопада у першому особистому старті кваліфікацію не зуміли пройти ні вона, ні Пилипчук.