Стрибки з трампліна. Глухова пройшла кваліфікацію на Кубку світу в Ліллехаммері

Українська стрибунка на лижах з трампліна Жанна Глухова пройшла кваліфікацію до другого особистого старту на першому етапі Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері. Вона стрибнула на 105,5 метра і посіла 38 місце, набравши в підсумку 78 балів. До основних змагань відбираються 40 найкращих.

Інша представниця України, Тетяна Пилипчук, стрибнула всього на 80,5 метра та показала останній, 64-й результат.

Перемогу в кваліфікації здобула німкеня Селіна Фрайтаг, яка випередила австрійку Лізу Едер та словенку Ніку Превц.

Результати кваліфікації:

Перша спроба основних змагань розпочнеться о 12:30 за київським часом.

Вчора, 23 листопада, кваліфікацію до першого особистого старту не зуміли пройти ні Глухова, ні Пилипчук.