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Стрибки з трампліна. Українки не пройшли кваліфікацію в Ліллехаммері

Олег Дідух — 23 листопада 2024, 13:32
Стрибки з трампліна. Українки не пройшли кваліфікацію в Ліллехаммері
Skijumping.pl

Українські стрибунки з трампліна, Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук, не пройшли кваліфікацію до першого особистого старту на етапу Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері.

Глухова посіла 52 місце зі стрибком на 101 метр, а Пилипчук – останнє, 63-тє, подолавши дистанцію в 85,5 м. Ще дві спортсменки – француженка Емма Шевре та австрійка Жаклін Зайфрідсбергер – були дискваліфіковані. До основних змагань проходять 40 найкращих.

Перемогу в кваліфікації здобула канадка Александрія Лутітт, яка випередила німкеню Катаріну Шмід і норвежку Ейрін Марію Квандал.

Результати кваліфікації:

Вчора, 22 листопада Глухова та Пилипчук виступали в змішаному командному турнірі разом з Євгеном Марусяком і Віталієм Калініченком. Збірна України посіла останнє, 11 місце.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Жанна Глухова Тетяна Пилипчук

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