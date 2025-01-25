Стрибки з трампліна. Українки – 13-ті в командному турнірі на Кубку світу

Збірна України зі стрибків з трампліна у складі Тетяни Пилипчук і Жанни Глухової посіла 13 місце в парному командному турнірі (SuperTeam) на етапі Кубку світу в японському Зао. Українки припинили боротьбу вже у першій із трьох спроб, не зумівши пробитися у топ-12.

Перемогу здобула збірна Німеччини (Селіна Фрайтаг, Агнес Ріш), яка випередила дуети Норвегії (Тея Міньян Бьорнсет, Ейрін Марія Квандал) та Австрії (Жаклін Зайфрідсбергер, Ева Пінкельніг). Сумарно на старт змагання вийшли 13 команд.

Підсумкові результати:

Вчора, 24 січня Євген Марусяк успішно пройшов кваліфікацію на чоловічому Кубку світу в Оберстодорфі. Основні змагання відбудуться у суботу, 25 січня, початок – о 17:30 за київським часом.