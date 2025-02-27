Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Українки не пройшли кваліфікацію на чемпіонаті світу

Олег Дідух — 27 лютого 2025, 22:50
Стрибки з трампліна. Українки не пройшли кваліфікацію на чемпіонаті світу
Skijumping.pl

Українські стрибунки на лижах з трампліна Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук не пройшли кваліфікацію до першого медального старту в стрибках на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

У кваліфікації на нормальному трампліні (HS 102) Глухова зі стрибком 82,5 метри показала 46-й результат. Пилипчук пролетіла 71,5 метра та посіла 57 місце із 60 учасниць. До основного раунду проходять 40 кращих.

Перемогу в кваліфікації здобула словенка Ніка Превц, яка випередила господарку змагань, норвежку Анну Одін Стрьом і австрійку Жаклін Зайфрідсбергер.

Результати кваліфікації:

Основні змагання розпочнуться в п’ятницю, 28 лютого, о 15:00 за київським часом.

Раніше Каріна Козлова посіла 33 місце в масстарті з жіночого двоборства.

Стрибки із трампліна Жанна Глухова Тетяна Пилипчук чемпіонат світу з лижних видів спорту

Жанна Глухова

Стрибки з трампліна. Українки – 13-ті в командному турнірі на Кубку світу
Глухова встановила два рекорди України на Кубку світу зі стрибків з трампліна
Стрибки з трампліна. Глухова пройшла кваліфікацію на Кубку світу в Ліллехаммері
Стрибки з трампліна. Українки не пройшли кваліфікацію в Ліллехаммері

Останні новини