Несподіване повернення Йохауг, Клебо йде за четвертим титулом. Прев’ю Тур де Скі-2024/25

:Вже у суботу, 28 грудня в італійському Тоблаху стартує лижна супербагатоденка Тур де Скі. Так, вона не набула такого культового статусу, як Турне чотирьох трамплінів у стрибках чи Тур де Франс у велоспорту, за лекалами яких створювалася. Проте цей турнір все ж став самобутньою та невід’ємною частиною календаря, на яку щороку з нетерпінням чекають фанати лижних гонок.

Історія та факти

– Вперше Тур де Скі було проведено в сезоні-2006/07 років. Цього сезону гонка відбудуться вже в 19-й раз у історії

– Рекордсменами за кількістю перемог у загальному заліку Тур де Скі є польська лижниця Юстина Ковальчик і швейцарець Даріо Колонья, які вигравали гонку по чотири рази. Цього року Йоханнес Клебо та Тереза Йохауг можуть стати співвласниками рекорду: на рахунку кожного з них вже по три перемоги.

– Тричі перемогу в Тур де Скі святкував Мартін Йонсруд Сундбю. Однак друга його перемога, яка була здобута у сезоні-2014/15, влітку 2017 нього була відібрана через надмірно високий вміст сальбутамолу в крові під час тієї багатоденки. У підсумку, титул чемпіона Тур де Скі-2015 віддали іншому норвежцеві, Петтеру Нортугу, який того року фінішував другим.

– Рекордсменом за кількістю перемог на етапах Тур де Скі серед чоловіків є Йоханнес Клебо – 17 перемог. У жінок найчастіше вигравали Юстина Ковальчик і Тереза Йохауг – по 14 перемог. Цього сезону норвежка має хороші шанси стати одноосібною рекордсменкою.

– Знаменита українка Валентина Шевченко посіла третє місце в загальному заліку першого в історії Тур де Скі в сезоні 2006/2007.

– Ідея проведення Тур де Скі виникла 2004 року за аналогією з велосипедними супербагатоденками. Авторами ідеї є легендарний норвезький лижник Вегард Ульванг і тодішній виконавчий директор Міжнародної лижної федерації (FIS) Юрг Каполь.

Маршрут

Цього року Тур де Скі в перше у своїй історії відбудеться на території лише однієї країни – Італії. Через це багато хто жартома вже пропонує перейменувати Тур де Скі на Джиро. Всі 7 етапів пройдуть у двох традиційних локаціях – Тоблаху та Валь ді Ф’ємме.

Із 7 етапів 5 будуть дистанційними і 2 – спринтерськими. З точки зору стилів пересування все досить збалансовано: спринт у Тоблаху пройде вільним стилем, у Валь ді Ф’ємме – класикою. З п’яти дистанційних гонок по дві будуть класикою та вільним стилем, ще однією буде скіатлон у Валь ді Ф’ємме, на арені майбутньої Олімпіади-2026.

Попри доволі бідну географію Туру, свої родзинки у маршруті будуть. Завершуватиметься багатоденка традиційною гонкою в гору на Альпе де Черміс, яка знову відбудеться у форматі масстарта.

Окрім цього, 20-кцілометрова розділка вільним стилем у Тоблаху на третьому етапі пройде не звичними колами по стадіону, а із виїздом на відкриту місцевість. Після старту на Nordic Arena гонщики відправляться вверх у напрямку легендарних Тре Чіме ді Лаваредо маршрутом відомого марафону 3 Zinnen. Після 10 км стабільного тягуна спортсмени досягнуть озера Ландро, де розвернуться і практично тією самою дорогою спустяться назад, до фінішу в Тоблаху. Аналогічним чином хотіли організувати масстарт у Тоблаху в минулому сезоні, проте тоді через нестачу снігу провести гонку саме таким чином не вдалося.

Що нового?

– Тур де Скі намагається якомога більше копіювати свого "старшого брата", Тур де Франс. І цього року організатори зробили ще один крок у цьому напрямку: окрім звичних загального та спринтерського заліків з’явиться ще один – гірський. Що цікаво, паралельна та, багато в чому, конкуруюча марафонська серія Ski Classics ввела гірський залік значно раніше. Колір для майки гірського короля Тур де Скі вибрали доволі незвичний – фіолетовий.

Ключовими з точки зору боротьби за цей залік будуть третій та сьомий етапи. На вершині підйому до Лаго ді Ландро на третьому етапі найкращий гонщик отримає 30 очок, на вершині фінальної гори на Альпе ді Черміс – 45 балів. В обох спринтах, а також на переслідуванні класикою в Тоблаху на четвертому етапі, очки в гірський залік розігруватися не будуть.

– Офіційна позиція організаторів – гірський залік введено для того, щоб змусити гонщиків діяти активніше та зробити змагання більш динамічними. Проте, водночас, на Тур де Скі-2025 вперше за багато років не буде боніфікаційних секунд на фініші контактних гонок, що іде в розріз із заявленою стратегією робити їх більш динамічними. Тут уже попахує кон’юктурщиною: повне враження, що робиться це виключно для того, щоб понизити шанси Йоханнеса Клебо та додати інтриги в загальному заліку в чоловіків.

– Також з поточного сезону послабили ліміти часу на етапах з 15 до 20%. На фінальному етапі до Альпе ді Черміс – навіть до 30%. При цьому, організатори залишають за собою право в окремих випадках не застосовувати ліміти часу до окремих гонщиків на власний розсуд – відголоски минулорічного скандалу з Люка Шанава.

Відсутні

Попри доволі високий статус Тур де Скі, щороку знаходяться зіркові лижники, які з тих чи інше причин пропускають багатоденку – особливо, якщо мова йде про сезони, коли проводяться чемпіонати світу чи Олімпіади. На жаль, не обійдеться без зіркових пропусків і цього року.

У жінок головні втрати – у складі збірної Швеції. Не побачимо ми на старті чемпіонку Туру 2023 року, Фріду Карлссон, яка не хоче перевантажувати свою стопу після травми. Також не виступлять дві зіркові спринтерки – Йонна Сундлінг і Емма Рібом, які вирішили присвятити час підготовці до чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі.

Фріда Карлссон instagram.com/fridakarlsson

У складі збірної Норвегії не побачимо третьої призерки Туру-2023 та володарки Кубку світу того сезону, Тіріль Уднес Венг. Вона дуже слабко розпочала поточний сезон, після чого у неї ще й виявили мононуклеоз. Не вийде на старт і зірковий спринтер Крістін Шістад: вона вирішила не перевантажувати себе після операції на животі наприкінці осені.

Суттєвою втратою для гонки стане і Дельфін Клодель, у якої стресовий перелом ноги. Француженка – один із найкращих гірників у жіночому пелотоні. У попередні чотири роки вона незмінно фінішувала у топ-3 на фінальному підйому на Альпе ді Черміс, у 2023 році взагалі здобула там перемогу. В минулому сезоні Клодель замкнула топ-10 загального заліку Туру.

За декілька днів до старту стало відомо, що через простуду не візьме участь у гонці один із лідерів збірної Німеччини, Катаріна Хенніг. Втомою пояснила свою відмову від участі її партнерка по команді, спринтерка Колетта Ридцек.

У чоловіків зіркових втрат значно менше. Варто виділити, перш за все, Пола Гульберга. Норвезький ветеран слабко розпочав новий сезон, і вирішив присвятити час додатковим тренуванням, сподіваючись все ж потрапити до складу збірної на домашній чемпіонат світу-2025. Відмовився від участі у Турі Калле Халварссон, чиє ім’я було присутнє у складі збірної Швеції. Шведський ветеран досі відчуває проблеми зі спиною, які проявилися у нього вперше під час етапу в Ліллехаммері.

x.com/FISCrossCountry

Важкою втратою для Туру буде Іво Нісканен, який за день до старту заявив про те, що не виступить на багатоденці через хворобу. Лижників, здатних кидати виклик норвезькій гегемонії, і так небагато, тому втрата однієї із головних загроз Клебо та компанії, безумовно, буде дуже болісною. Не побачимо ми на Турі і ще одного фіна, Пертту Хювярінена, який минулого року в Тоблаху несподівано здобув свою першу та поки що єдину в кар’єрі перемогу на Кубку світу. Він пояснив відмову від участі в Турі втомою – і це попри те, що на стартовому відрізку сезону через травму стопи він провів усього одну гонку на Кубку світу.

Чоловіки

Чемпіон

У статусі чинного чемпіона на старт Туру вийде Харальд Остберг Амундсен. У минулому сезоні він виграв багатоденку за відсутності Йоханнеса Клебо. Головна зірка лижних гонок цього року повертається на Тур, тому захистити титул Амундсену буде дуже непросто.

Харальд Остберг Амундсен x.com/FISCrossCountry

Втім, універсалізм Харальда і прекрасна форма на старті сезону роблять його яскраво вираженим фаворитом №2. І якщо у Клебо виникнуть якісь проблеми зі здоров’ям чи з формою (а у листопаді та грудні вони у Йоханнеса уже були), то саме Амундсен буде першим кандидатом на те, щоб відібрати у свого партнера по команді лідерський біб.

Фаворит

Головним фаворитом, звісно ж, вважається Клебо. Він уже тричі вигравав Тур і націлений повторити рекорд легендарного швейцарця Даріо Колоньї, який ставав переможцем чотири рази. Чи варто коронувати Йоханнеса достроково? Точно ні. На старті поточного сезону він був бездоганним у спринті (3 перемоги з 3 можливих), проте у дистанційних гонках жодного разу навіть не піднявся на подіум.

Йоханнес Клебо x.com/FISCrossCountry

Безумовно, частково такі невдачі можна списати на наслідки хвороби. Та й двох тижнів перерви у Кубку світу, цілком імовірно, було достатньо для того, щоби повністю відновитися та набрати оптимальну форму. У будь-якому випадку, Клебо зараз не виглядає непереможним, а це значить, що інтрига у боротьбі за перемогу в Турі повинна бути.

Решта норвежців

Збірна Норвегії привезла дуже сильний, майже оптимальний склад, тому є висока імовірність того, що багатоденка перетвориться на виїзний норвезький чемпіонат. З точки зору загального заліку варто виділити, Перш за все, Мартіна Льовстрьома Ньєнгета, який проводить найкращий відрізок у кар’єрі, і на старті сезону піднявся на подіум у всіх дистанційних гонках.

У боротьбу Клебо та Амундсена йому може бути важко втрутитися через слабкі результати в спринті. Проте не варто забувати, що спринти в рамках Тур де Скі мають свою специфіку та дають більше шансів чистим дистанційникам. По-перше, багато сильних спринтерів багатоденку просто пропускають, по-друге, до другого спринта дехто з них, імовірно, вже зійде з дистанції або накопичить в ногах багато втоми, через яку стане менш конкурентоздатним.

Мартін Льовстрьом Ньєнгет instagram.com/martinyenget

Ще один дуже серйозний претендент на подіум – Сімен Хегстад Крюгер. На старті поточного сезону він виглядав дещо слабкіше за Ньєнгета, проте у нього є дуже вагомий козир у рукаві у вигляді фінального підйому на Альпе де Черміс: Сімен – ймовірно, найкращий гірник у пелотоні.

Також у дистанційних гонках боротимуться за високі місця Ян Томас Єнссен, Івер Тільдхейм Андерсен і одне із відкриттів нинішнього сезону, Андрес Фьорден Реє. Для останніх двох цей Тур буде дебютним у кар’єрі. В обох спринтах (особливо, у класичному у Валь ді Ф’ємме) непогані шанси на подіум у Еріка Вальнеша. Втім, його результати у дистанційних гонках у поточному сезоні не дозволяють мріяти про високе місце в загальному заліку.

Інші

Збірна Швеції, як уже було зазначено вище, приїде на Тур без Калле Халварссона. У дистанційних гонках головні сподівання пов’язані з Вільямом Поромя та Єнсом Бурманом, у спринті – з молодим талантом Едвіном Ангером, який на старті сезону трішки не дотягував до рівня очікувань. Також вийде на старт і досвідчений Оскар Свенссон, який все ще володіє високим потенціалом, проте останніми роками демонструє його дуже епізодично.

Другим у загальному заліку Туру в минулому сезоні фінішував Фрідріх Мох, який прорвався настільки високо завдяки другому результату на Альпе де Черміс в останній день. На решті етапів німець виглядав значно слабкіше, і, щоби повторити результат річної давнини, йому потрібно додавати: стартлист цього року значно сильніший.

Ще більш вузькоспеціалізованим гірником можна назвати Жюля Лап’єра, якому перемога на Альпе ді Черміс у минулому сезоні принесла лише дев’яте місце у загальному заліку. А ось його партнер по команді, Уго Лапалю, торік замкнув топ-3 загального заліку. Повторити такий успіх буде важко, проте топ-6 – реалістичне завдання. У спринті сподівання Франції традиційно пов’язані з Люка Шанава та Рішаром Жувом, хоча останній на старті нинішнього сезону відверто розчарував, у перших двох спринтах навіть не пройшовши кваліфікацію.

Федеріко Пеллегріно instagram.com/chiccopelle

Господарі, збірна Італії, розраховують, перш за все, на Федеріко Пеллегріно. Два роки тому у загальному заліку Туру він посів четверте місце, проте зараз його дистанційна форма не дозволяє розраховувати на повторення того успіху. Повертається на Кубок світу після чергової важкої травми (розрив хрестоподібних зв’язок коліна) талановитий спринтер-класист, Сімоне Мочелліні. Проте, враховуючи, що за останні два роки він більше лікувався, ніж виступав і тренувався, одразу чекати від нього високих результатів не варто. Останніми роками традиційний масстарт класикою у Валь ді Ф’ємме був чи не єдиною гонкою в сезоні, де топові результати видавав Франческо Де Фабіані. Проте цього року масстарт замінили на скіатлон, і для італійця це погані новини.

Міг би стати небезпечною темною конячкою Міка Вермюлен, проте маршрут нинішнього Туру скроєний явно не під нього: окрім фінального підйому на Альпе ді Черміс – жодної контактної дистанційної гонки вільним стилем. Збірна США розраховуватиме на талановитого дистанційника Гаса Шумахера, а також на Бена Огдена, якому вже пора в спринтах регулярно пробиватися у фінали, а не феєрити лише у кваліфікаціях.

Жінки

Чемпіон

Джессіка Діггінс підходить до старту Туру в статусі дворазової та чинної чемпіонки, лідерки загального заліку Кубку світу – здавалося б, хто має бути головним фаворитом, як не вона? Проте є нюанси – перш за все, мова йде про незаплановану появу на Турі Терези Йохауг. Але, у будь-якому випадку, Діггінс – великий універсал, на старті сезону вона знаходиться у прекрасній формі (що не зовсім типово для неї), і навіть за присутності норвежки має непогані шанси захистити свій титул.

Джессіка Діггінс x.com/FISCrossCountry

Що стосується її партнерок по команді, то Розі Бреннан проводить свій найгірший сезон за останні роки, тому більше сподівань у американців пов’язано із блискучим гірником Софі Локлі, яка у минулому сезоні виграла фінальний етап до Альпе ді Черміс.

Фаворит

Рішення Терези Йохауг все-таки виступити на Тур де Скі було незапланованим, і тому дуже сильно сплутало карти у боротьбі за загальний залік. Легендарна норвежка залишилась незадоволеною своїми результатами на стартовому відрізку сезону, і тому вирішила використати Тур як додатковий етап підготовки до чемпіонату світу в Тронхеймі.

Йохауг повертається на Тур після п’ятирічної перерви, і ставить перед собою завдання виграти багатоденку вчетверте в кар’єрі та зрівнятися з рекордсменкою, Юстиною Ковальчик. Тереза підходить до старту в статусі фаворита №1, і головним її козирем, як завжди, буде фінальний підйом на Альпе ді Черміс.

Тереза Йохауг instagram.com/johaugtherese

Проте і слабких місць у Терези зараз достатньо. Це і слабкі результати в спринті, і далеко не бездоганні виступи в дистанційних гонках вільним стилем. Та й питання щодо відновлення Йохауг у 36-річному віці після перерви в кар’єрі можуть виникнути. Тому, попри статус фаворита №1, коронувати Терезу наперед точно не варто.

Зіркові шведки

Збірна Швеції цього року приїхала на Тур у далеко не оптимальному складі. Головної надією команди в загальному заліку буде Ебба Андерссон, яка розпочала сезон доволі блідо. На Турі вона двічі фінішувала на подіумі загального заліку, проте зробити вирішальний крок до перемоги не дозволяли, перш за все, слабкі результати в спринті. Зараз же Ебба навіть у дистанційних гонках не в оптимальній формі, тому піднятися на підсумковий подіум для неї – завдання непросте.

Ебба Андерссон instagram.com/ebbakristina

Навіть попри відсутність Йонни Сундлінг та Емми Рібом, у спринті варто очікувати на продовження шведського домінування: Лінн Сван, Йоханна Хагстрьом і Майя Дальквіст на старт вийдуть. Моа Ілар на початку цього сезону виглядає значно слабкіше, ніж у минулому, тому від неї подвигів у загальному заліку чекати не варто.

Інші

Ще на початку грудня головним фаворитом Туру здавалася Хейді Венг. Норвежка незвично сильно як для себе розпочала сезон, її величезний досвід і клас як багатоденника дозволяв оптимістично оцінювати її перспективи на третій в кар’єрі титул на Турі. Проте після цього відбулося дві важливих події: по-перше, раптово вирішила поїхати на багатоденку Тереза Йохауг, по-друге, сама Хейді захворіла та пропустила етап у Давосі. Часу на відновлення було достатньо, проте готовність Венг до Туру залишається загадкою. У будь якому випадку, блискучі гірницькі здібності Хайді та прекрасне відновлення роблять її яскраво вираженим фаворитом №3 з реальними шансами поборотися за перемогу.

Хейді Венг instagram.com/heidiweng91

Може фінішувати високо у загальному заліку й Астрід Слінд, проте її результати в спринті занадто слабкі, щоб боротися за подіум генеральної класифікації. В конькових дистанційних гонках здатна демонструвати високі результати Хелен Марі Фоссесхольм. Навіть попри відсутність Крістін Шістад, усе досить непогано у Норвегії в спринті: Юлі Мюре стала однієї із сенсацій старту сезону, піднявшись на подіум у всіх трьох спринтерських гонках. У Давосі компанію на п’єдесталі пошани склала їй Матільде Мюрвольд.

Збірна Фінляндії розраховуватиме на досвідчених дистанційниць – Кертту Нісканен і Крісту Пармакоскі. Обидві слабко розпочали новий сезон, проте суттєво додали на етапі в Давосі – динаміка форми позитивна. Обезкровлена відсутністю Катаріни Хенніг і Колетти Ридцек збірна Німеччини сподівається на Вікторію Карл, яка проводить свій найкращий сезон у кар’єрі. Перепоною на шляху до місця у топ-5 загального заліку для німкені може стати фінальний етап до Альпе ді Черміс: здібності Карл як гірника доволі скромні.

Головною надією збірної Австрії буде Тереза Штадлобер – альтернатив їй немає уже багато років. За відсутності Дельфін Клодель лідером збірної Франції буде Флора Дольсі, яка на старті сезону виглядала навіть дещо сильніше за свою більш титуловану партнерку по команді. Слабко розпочала сезон зірковий швейцарський спринтер Надін Фендріх, проте вона зазвичай додає саме на Тур де Скі, який цього року не приїде до неї на батьківщину.

Розклад змагань:

28 грудня

15:30 | Тоблах (Італія), спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

29 грудня

13:30 | Тоблах (Італія), масстарт, 15 км, класика, жінки

15:45 | Тоблах (Італія), масстарт, 15 км, класика, чоловіки

31 грудня

12:30 | Тоблах (Італія), розділка, 20 км, вільний стиль, чоловіки

15:45 | Тоблах (Італія), розділка, 20 км, вільний стиль, жінки

1 січня

11:30 | Тоблах (Італія), гонка переслідування, 15 км, класика, чоловіки

13:30 | Тоблах (Італія), гонка переслідування, 15 км, класика, жінки

3 січня

15:45 | Валь ді Ф’ємме (Італія), спринт, класика, чоловіки/жінки

4 січня

12:00 | Валь ді Ф’ємме (Італія), скіатлон, 20 км, чоловіки

16:30 | Валь ді Ф’ємме (Італія), скіатлон, 20 км, жінки

5 січня

15:15 | Валь ді Ф’ємме – Альпе ді Черміс, фінальний підйом, 15 км, масстарт, вільний стиль, чоловіки

16:30 | Валь ді Ф’ємме – Альпе ді Черміс, фінальний підйом, 15 км, масстарт, вільний стиль, жінки