Ряд зірок збірної Швеції пропустить Тур де Скі

Збірна Швеції з лижник гонок оголосила свій склад на багатоденку Тур де Скі-2024/25, яка пройде з 28 грудня до 5 січня у Тоблаху та Валь ді Ф’ємме (Італія).

Про це повідомляє Skidor.com.

Чоловіки: Едвін Ангер, Густаф Берглунд, Єнс Бурман, Еміль Даніельссон, Трульс Гіссельман, Маркус Грате, Калле Халварссон, Вільям Поромя, Оскар Свенссон

Жінки: Ебба Андерссон, Майя Дальквіст, Йоханна Хагстрьом, Моа Ілар, Моа Лундгрен, Мерта Розенберг, Лінн Сван

До складу жіночої команди не увійшли такі зірки, як Фріда Карлссон, Йонна Сундлінг і Емма Рібом. Карлссон вирішила не перевантажувати свою стопу після травми, а Сундлінг і Рібом зосереджені на підготовці до чемпіонату світу-2025 у Тронхеймі.

Раніше повідомлялося про те, що на Тур де Скі-2025 виступить Тереза Йохауг.