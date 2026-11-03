Легендарна лижниця претендує на звання найкращої легкоатлетки жовтня в Європі

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг увійшла до числа претенденток на звання найкращої легкоатлетки жовтня в Європі.

Про це повідомляє пресслужба European Athletics.

Після завершення лижної кар'єри Йохауг активно займається бігом на довгі дистанції. У жовтні поточного року вона взяла участь у змаганнях Hytteplanmila, де пробігла 10 км за 30 хвилин і 51 секунду, оновивши особистий рекорд на цій дистанції майже на 2 хвилини.

Йохауг забракло всього 11 секунд для того, щоби виконати норматив на чемпіонат світу-2027 у Китаї. Окрім 38-річної норвежки, на приз найкращій легкоатлетці жовтня також претендують інші бігунки на довгі дистанції – Мекдес Волду (Франція), Яна Ван Лент (Бельгія), Бланка Дьорфель і Естель Пфайффер (обидві – Німеччина).

Нагадаємо, Йохауг мріє виступити на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.