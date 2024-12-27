Зірковий фінський лижник пропустить Тур де Скі

Відомий фінський лижник Іво Нісканен пропустить супербагатоденку Тур де Скі-2024/25.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Причиною пропуску є застуда, яку триразовий олімпійський чемпіон підхопив під час різдвяних свят.

У поточному сезоні Нісканен уже здобув одну перемогу на Кубку світу та наразі посідає шосте місце у загальному заліку.

Тур де Скі-2024/25 розпочнеться у суботу, 28 грудня в італійському Тоблаху. Найкращим результатом 32-річного фіна на багатоденці є третє місце у загальному заліку у 2022 році. У тому ж сезоні в швейцарському Ленцерхайде він здобув свою єдину перемогу на етапах Туру.

Раніше повідомлялося про те, що Тур де Скі пропустить ряд зірок жіночої збірної Швеції.