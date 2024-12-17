Легендарна лижниця Йохауг повернеться на Тур де Скі після п’ятирічної перерви

Легендарна норвезька лижниця Тереза Йохауг виступить на багатоденці Тур де Скі-2025, яка пройде з 28 грудня до 5 січня у Тоблаху та Валь ді Ф’ємме (Італія).

Про це повідомляє пресслужба Норвезького лижного союзу.

Сьогодні став відомий повний склад збірної Норвегії на Тур де Скі.

Чоловіки: Йоханнес Клебо, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Сімен Хегстад Крюгер, Ян Томас Єнссен, Матц Вільям Єнссен, Андреас Фьорден Реє, Харальд Остберг Амундсен, Ерік Вальнеш, Евен Нортуг, Івер Тільдхейм Андерсен

Жінки: Тереза Йохауг, Хейді Венг, Астрід Слінд, Крістін Фоснес, Нора Саннесс, Сільє Теодорсен, Юлі Мюре, Хелен Марі Фоссесхольм, Матільде Мюрвольд, Лотта Уднес Венг

Таким чином, Йохауг виступить на Тур де Скі вперше з 2020 року. Норвежка вигравала багатоденку в 2014, 2016 та 2020 роках.

Нагадаємо, Тереза повернулася у великий спорт після дворічної перерви та спершу не планувала брати участь у Тур де Скі. 36-річна норвежка змінила свої плани після незадовільних результатів на стартовому відрізку сезону. Йохауг хоче використати Тур де Скі для підготовки до чемпіонату світу в Тронхеймі.