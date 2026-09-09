Бйорндален, Йохауг та інші. Зірок норвезького спорту запросили на похорони короля Норвегії

У середу, 9 вересня, в Осло відбуваються похорони короля Норвегії Гаральда V. На церемонію прибули понад 400 осіб, серед яких – ряд зірок норвезького спорту.

Про це повідомляє VG.

Сумарно на похорони було запрошено 20 зірок норвезького спорту. Найбільше представників – у лижних гонок: Бенте Скарі, Вегард Ульванг, Оддвар Бро, Бйорн Делі та Тереза Йохауг.

Також запрошені біатлоністи Уле-Ейнар Бйорндален і Лів-Грете Шельбрейд, ексфутболіст Ян Оге Фйортофт, головний тренер національної збірної з футболу Столе Сольбаккен, легкоатлет Бебйорн Родал, гірськолижник Аксель Лунд Свіндал, вітрильниця Сірен Сундбю, гольфістка Сюзанн Петтерсен, стрибун з трампліна Еспен Бредесен, важкоатлетка Солфрід Коанда, паралімпійка Біргіт Скарстейн, президенти лижної та футбольної асоціацій Норвегії Рогер Фінйорд і Лізе Клавенесс відповідно, колишній спортивний топменеджер Бйорге Стенсбол і професор спортивної медицини Йорунн Сундгот-Борген.

Україну на похоронах представляють Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

Нагадаємо, Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років. Він був великим прихильником спорту, де досягав чималих успіхів. Гаральд V захоплювався вітрильним спортом і неодноразово брав участь у чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх (1964, 1968 і 1972).

На світовій першості у 1987 році здобув "золото" у складі команди. На ОІ-1964 в Токіо він ніс норвезький прапор.