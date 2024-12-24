У зіркової норвезької лижниці діагностували мононуклеоз

У відомої норвезької лижниці Тіріль Уднес Венг діагностували мононуклеоз.

Про це повідомляє VG.

28-річна спортсменка погано почувалася після етапу Кубку світу в Ліллехаммері (6-8 грудня), і вирішила звернутися до лікарів. За словами самої Венг, тепер лише диво може дозволити їй виступити на домашньому чемпіонаті світу в Тронхеймі, який розпочнеться наприкінці лютого. Тур де Скі, який стартує 28 грудня в Італії, вона точно пропустить.

Норвежка невдало розпочала поточний сезон, жодного разу не піднявшись вище 20 місце на етапах Кубку світу. Тіріль Венг – володарка Великого кришталевого глобуса сезону-2022/23. Початок минулої зимової кампанії вона пропускала через хворобу.

Раніше повідомлялося про те, що на Тур де Скі-2025 виступить Тереза Йохауг.