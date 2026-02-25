Клебо може спробувати свої сили у велоспорті

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо може спробувати свої сили у шосейному велоспорті.

Про це повідомляє Velo.

Вперше про те, що Клебо може стати велогонщиком, заговорили влітку минулого року. Проте тоді лижник заявив, що не готовий розглядати такі варіанти до завершення зимової Олімпіади-2026.

Тепер же, після тріумфального виступу Йоханнеса на Іграх у Італії, знову з'явилися розмови про те, що він може спробувати себе в ролі гонщика норвезької команди UnoX.

"Минулого року я сказав Клебо, що після закінчення Олімпіади йому варто розглянути можливість проведення кількох пробних тренувань з командою UnoX. Я їздив з ним, і очевидно, що він має природний талант до велоспорту. Він блискуче сидить на велосипеді, має чудовий контроль і швидко адаптується", – заявив генеральний менеджер UnoX і чемпіон світу-2010 з велоспорту, Тор Хушовд.

На Олімпіаді-2026 Клебо завоював 6 золотих медалей із 6 можливих і став найтитулованішим спортсменом у історії зимових Ігор.

Зазначимо, що за велокоманду Visma Lease a Bike виступає співвітчизник Клебо, Йорген Нордхаген, який у 2024 році став чемпіоном світу серед юніорів у лижних гонках.