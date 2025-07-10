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Клебо може перейти з лижних гонок у велоспорт

Олег Дідух — 10 липня 2025, 19:10
Клебо може перейти з лижних гонок у велоспорт
Йоханнес Клебо
Getty Images

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо після олімпійського сезону-2025/26 може перейти у шосейний велоспорт.

Про це повідомляє NeveItalia.

Клебо може підписати контракт із норвезькою командою UnoX Mobility, яка в ці дні бере участь у Тур де Франс-2025. Титульний спонсор команди, компанія UnoX, є особистим спонсором Клебо.

Декілька днів тому сам лижник у коментарях ЗМІ допустив можливість свого переходу в велоспорт.

"Спочатку я повинен виступити на Олімпіаді, а потім побачимо та оцінимо, що нам варто робити далі. Приєднатися до команди UnoX Mobility може бути моєю метою", – заявив Клебо.

Згодом імовірний сенсаційний перехід прокоментував і легенда норвезького велоспорту, чемпіон світу 2010 року Тор Хушовд, який зараз є генеральним менеджером UnoX Mobility.

"Клебо – один із найвеличніших спортсменів Норвегії. У нього прекрасна витривалість і він дуже сильний ментально. Він дуже близький до нашої команди та конкурентоздатний на велосипеді, я мав можливість переконатися в цьому особисто.

Важко сказати, що трапиться в майбутньому, попереду Олімпіада, на якій Йоханнес хоче виграти багато медалей. Зараз він зосереджений на цьому, а потім побачимо. В минулому ми вже могли спостерігати за спортсменами, здатними переходити з одного виду спорту в інший. Я би сказав, що ймовірність того, що таке трапиться з Клебо – 50 на 50".

Клебо – один із найтитулованіших лижників у історії, він є 5-разовим олімпійським чемпіоном і 15-разовим чемпіоном світу. Нещодавно у велоспорті дебютував пілот MotoGP Алеш Еспаргаро.

велоспорт Лижні перегони Йоганнес Клебо

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