Гірські лижі. Паріс здобув перемогу в Квітф’єллі

Відомий італійський гірськолижник Домінік Паріс виграв супергігант на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для нього це друга перемога на норвезькому етапі в поточному сезоні: у п’ятницю він виграв швидкісний спуск на цій же трасі.

Сьогодні, 9 березня, Паріс на 0,38 секунди випередив канадця Джеймса Кроуфорда. Топ-3 замкнув словенець Міха Хробат. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, фінішував із четвертим результатом.

Переможець вчорашнього швидкісного спуску, швейцарець Франьо Фон Алльмен, посів лише 13 місце.

Підсумкові результати:

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться з 15 до 16 березня в іншій норвезькій локації, Хаф’єллі, де відбудуться гігант і слалом.