Гірські лижі. Паріс здобув перемогу в Квітф’єллі
Домінік Паріс
instagram.com/dominikparis
Відомий італійський гірськолижник Домінік Паріс виграв супергігант на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для нього це друга перемога на норвезькому етапі в поточному сезоні: у п’ятницю він виграв швидкісний спуск на цій же трасі.
Сьогодні, 9 березня, Паріс на 0,38 секунди випередив канадця Джеймса Кроуфорда. Топ-3 замкнув словенець Міха Хробат. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, фінішував із четвертим результатом.
Переможець вчорашнього швидкісного спуску, швейцарець Франьо Фон Алльмен, посів лише 13 місце.
Підсумкові результати:
Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться з 15 до 16 березня в іншій норвезькій локації, Хаф’єллі, де відбудуться гігант і слалом.