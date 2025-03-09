Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Паріс здобув перемогу в Квітф’єллі

Олег Дідух — 9 березня 2025, 13:32
Гірські лижі. Паріс здобув перемогу в Квітф’єллі
Домінік Паріс
instagram.com/dominikparis

Відомий італійський гірськолижник Домінік Паріс виграв супергігант на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для нього це друга перемога на норвезькому етапі в поточному сезоні: у п’ятницю він виграв швидкісний спуск на цій же трасі.

Сьогодні, 9 березня, Паріс на 0,38 секунди випередив канадця Джеймса Кроуфорда. Топ-3 замкнув словенець Міха Хробат. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, фінішував із четвертим результатом.

Переможець вчорашнього швидкісного спуску, швейцарець Франьо Фон Алльмен, посів лише 13 місце.

Підсумкові результати:

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться з 15 до 16 березня в іншій норвезькій локації, Хаф’єллі, де відбудуться гігант і слалом.

Кроуфорд Кубок світу з гірських лиж Домінік Паріс

Домінік Паріс

Гірські лижі. Паріс здобув першу перемогу в сезоні
Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кранс Монтані
Хіршер та Бротен повертаються, конкуренти Одерматта та Шиффрін травмовані. Прев’ю гірськолижного сезону

Останні новини