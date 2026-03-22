Гірські лижі. Паріс оформив переможний дубль у Квітф’єллі

Італійський гірськолижник Домінік Паріс виграв супергігант на фіналі Кубку світу сезону-2025/26 у норвезькому Квітф'єллі. Він на 0,07 секунди випередив зіркового австрійця Вінсента Кріхмайра. Топ-3 замкнув ще один представник Австрії, Рафаель Хаазер.

Для Паріса це друга перемога поспіль у Квітф'єллі. Напередодні, 21 березня, на цій же трасі він виграв швидкісний спуск.

Достроковий володар Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, супергігант провалив – він залишився без очок, розділивши 19 місце з австрійцем Лукасом Фойрштайном. Нагадаємо, на фіналах Кубку світу очки набирають лише 15 кращих.

Раніше жіночий супергігант у Квітф'єллі виграла Соф'я Годжа.