Гірські лижі. Паріс виграв швидкісний спуск на фіналі сезону

Італійський гірськолижник Домінік Паріс виграв швидкісний спуск на фіналі Кубку світу в норвезькому Квітф'єлл. Для нього це перша перемога у поточному сезоні та сумарно ювілейна, 20-та в швидкісному спуску на Кубку світу за кар'єру.

Паріс на 0,19 секунди випередив триразового олімпійського чемпіона, швейцарця Франьо Фон Алльмена. Топ-3 замкнув австрієць Вінсент Кріхмайр. Достроковий володар Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, посів лише сьоме місце.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня два супергіганти на чоловічому Кубку світу в Куршевелі були скасовані через важкі погодні умови.

У суботу, 21 березня, у Квітф'єллі також відбудеться жіночий швидкісний спуск. Початок – о 13:30 за київським часом.