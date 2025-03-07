Гірські лижі. Паріс здобув першу перемогу в сезоні

Італійський гірськолижник Домінік Паріс виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для зіркового 35-річного італійця це перша перемога в поточному сезоні. Попереднього разу він перемагав на Кубку світу в грудні 2023 року на домашньому етапі у Валь Гардені.

У Квітф’єллі Паріс на 0,32 секунди випередив лідера загального заліку, швейцарця Марко Одерматта. Топ-3 замкнув ще один представник Швейцарії, Стефан Рогентен.

Підсумкові результати:

У суботу, 8 березня у Квітф’єллі відбудеться ще один швидкісний спуск, початок гонки – об 11:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що Сіпрієн Сарразен може не повернутися в спорт після травм, отриманих у грудні минулого року в Борміо.